يحيى الفخراني ويسرا والنجوم في عزاء جيهان السادات - صور

الوكيل الإخباري - حرص كل من الفنانة يسرا والممثل يحيى الفخراني وزوجته الكاتبة لميس جابر والفنانة منى عبد الغني على تقديم واجب العزاء في السيدة الأولى سابقاً الراحلة جيهان السادات، بمسجد المشير طنطاوي حيث كانت تتلقى عائلة الرئيس الراحل أنور السادات العزاء بحضور العديد من أصحاب المناصب المهمة في الدولة اضافة الى الوجوه المعروفة على الشاشة من فنانين وممثلين واعلاميين.

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وكانت جيهان السادات قد توفيت أمس، بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز 82 عامًا، وشُيع جثمانها أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر، بحضور الرئيس السيسي في جنازة عسكرية.



ونعت رئاسة الجمهورية، في بيان لها السيدة جيهان السادات ببالغ الحزن والأسى، لافتة إلى أنها قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها ومنحتها وسام الكمال، وإطلق اسمها على محور الفردوس.









المصدر - الفن