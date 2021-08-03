الثلاثاء 03-08-2021
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الثلاثاء، 03-08-2021 03:54 م

يسعى ويل سميث للفوز بجائزة الأوسكار في عرض ترويجي لفيلم King Richard

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الوكيل الإخباري - أعلن الممثل الأميركي ويل سميث عن إعتزامه للترشح لجوائز الأوسكار لهذا العام مع فيلم "King Richard".

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وكان قد كشف في وقت سابق عن تجسيده شخصية والد بطلتي لعبة التنس سيرينا وفينوس ويليامز، ريتشارد ويليامز.


ونشر ويل الفيديو الترويجي للفيلم في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وأرفقه بتعليق أعرب فيه عن فخره بالعمل قائلاً :"واحد من أعظم التكريمات كممثل هو أن تكون قادرا على الاحتفال بإرث شخص ما بينما لا يزال يصنعه، لقد تمكنت من القيام بذلك عدة مرات في مسيرتي المهنية وفي كل مرة تكون تجربة مُرضية وشاملة لا تقارن".


وتابع :"والآن، أنا فخور بأن أعرض عليكم أول مقطع دعائي لـ King Richard ، قصة الرجل الذي قدم للعالم سيرينا وفينوس ويليامز، القصة الأصلية لبعض الأبطال الخارقين".


ويشار إلى أنه سيتم عرض الفيلم في 19 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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