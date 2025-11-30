الأحد 2025-11-30 03:25 م

سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي مجدداً

هم
سعد لمجرد
الأحد، 30-11-2025 02:59 م

الوكيل الإخباري-   تنطلق يوم الاثنين غدا محاكمة الفنان المغربي سعد لمجرد أمام محكمة جنايات دراغينيان في فرنسا، وذلك على خلفية اتهامه باغتصاب نادلة داخل حانة قرب سان تروبيه عام 2018، وهي تهمة ينفيها الفنان البالغ من العمر 40 عامًا.

وسيُمثل لمجرد أمام المحكمة طليقًا، حيث تبدأ الجلسات عند الساعة الثانية ظهرًا، على أن يُصدر الحكم الخميس المقبل. وطلبت محامية المدّعية عقد الجلسة خلف أبواب مغلقة، مؤكدة أن موكلتها عاشت "ليلة رعب" وتنتظر الاعتراف بأنها ضحية بعد سبع سنوات من المعاناة.


وبحسب رواية المدّعية، رافقت لمجرد إلى الفندق بعد لقائهما في الحانة، قبل أن يصطحبها إلى غرفته ويعتدي عليها، فيما يؤكد النجم المغربي أن العلاقة كانت consensual وبالتراضي.

 

لبنان 24

 
 


gnews

