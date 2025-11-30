سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي مجدداً

وسيُمثل لمجرد أمام المحكمة طليقًا، حيث تبدأ الجلسات عند الساعة الثانية ظهرًا، على أن يُصدر الحكم الخميس المقبل. وطلبت محامية المدّعية عقد الجلسة خلف أبواب مغلقة، مؤكدة أن موكلتها عاشت "ليلة رعب" وتنتظر الاعتراف بأنها ضحية بعد سبع سنوات من المعاناة.
وبحسب رواية المدّعية، رافقت لمجرد إلى الفندق بعد لقائهما في الحانة، قبل أن يصطحبها إلى غرفته ويعتدي عليها، فيما يؤكد النجم المغربي أن العلاقة كانت consensual وبالتراضي.
