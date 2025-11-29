السبت 2025-11-29 11:47 ص

لغز النظارة السوداء.. لماذا يتمسّك فضل شاكر بارتدائها؟

فضل شاكر
السبت، 29-11-2025 09:52 ص

الوكيل الإخباري-   أرجأت المحكمة العسكرية في بيروت محاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر إلى الثالث من فبراير 2026، بعد طلب وكيلته القانونية، المحامية أماتا مبارك، مهلة إضافية للاطلاع على ملفات الدعاوى المرفوعة ضده.

ولفتت إطلالة شاكر خلال الجلسة انتباه الحضور، إذ حضر مرتدياً نظارته الشمسية السوداء التي رفض خلعها رغم طلب رئيس المحكمة، ما برّرته محاميته بسبب ضعف شديد في النظر نتيجة مضاعفات مرض السكري. كما بدا الفنان مرتدياً بنطلون جينز وقميص أبيض بعد تهذيب ذقنه، وفقد الكثير من وزنه، لكنه أظهر صحة جيدة وأجاب عن جميع أسئلة المحكمة.


ويواجه شاكر أربعة أحكام صادرة عن القضاء العسكري، بالإضافة إلى قضية جديدة أمام المحكمة الجنائية في بيروت، ستعقد أولى جلساتها في 15 ديسمبر 2025. وأشار الإعلامي اللبناني هيثم زعيتر إلى أن تأجيل المحاكمة لأكثر من شهرين لا يصب في مصلحة الفنان الذي يأمل تسريع الإجراءات القضائية في ملفه.

 

 المشهد 

 
 


