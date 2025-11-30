الأحد 2025-11-30 03:24 م

سيُنقل من مركز توقيفه إلى المستشفى.. ما حقيقة الوضع الصحي لفضل شاكر؟

فضل شاكر
الأحد، 30-11-2025 03:04 م

الوكيل الإخباري-   تتواصل حالة الجدل حول الوضع الصحي للفنان اللبناني فضل شاكر بعد انتشار معلومات عن تدهور حالته داخل مركز توقيفه، رغم نفي نجله محمد الذي أكد أن والده "بصحة جيدة".

وأعاد تصريح المحلل السياسي جوزيف أبو فاضل إثارة القضية، بعدما كشف عن احتمال نقل فضل شاكر إلى المستشفى بسبب ارتفاع خطير في ضغط الدم ومؤشرات مرتبطة بمرض السكري الذي يعانيه.


وتزامن ذلك مع قرار القضاء اللبناني تأجيل محاكمة الفنان إلى 3 فبراير 2026، بطلب من محاميته أماتا مبارك لمراجعة الملفات الأربع المتعلقة بالقضية. وربطت مصادر إعلامية بين طلب التأجيل والأنباء المتداولة عن وضعه الصحي، ما زاد اهتمام الجمهور الذي يترقب توضيحات رسمية خلال الأيام المقبلة.

 

ارم نيوز 

 
 


