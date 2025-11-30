الأحد 2025-11-30 03:24 م

شاهد زفاف أروى جودة في القاهرة بحضور واسع من نجوم الفن والإعلام

اة
أروى جودة مع زوجها جون باتيست
الأحد، 30-11-2025 02:49 م

الوكيل الإخباري-  شهد أحد الفنادق الكبرى في القاهرة حفل زفاف الفنانة أروى جودة على رجل الأعمال الفرنسي-الإيطالي جون باتيست، وسط حضور لافت من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

اضافة اعلان


وتألقت أروى جودة بإطلالة أنيقة خطفت الأنظار، فيما شارك الحضور العروسيْن فرحتهما في أجواء مميزة تخللتها العروض الموسيقية واللحظات الاحتفالية.


وحظي الحفل بتفاعل واسع عبر منصات التواصل، حيث تداول محبو الفنانة صورًا ومقاطع من الزفاف، متمنين لها حياة زوجية سعيدة.

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

هن

فيديو منوع قناع يبدو كأنه واقعيًّا

مظ

فيديو منوع أحد أخطر طرق القيادة في إيطاليا أثناء الشتاء!

خك

فيديو منوع محمد هنيدي في حفل عقد قران ابنته 💍

ت

أخبار محلية مدير هيئة النقل البري: توجه لإعادة تفعيل صندوق دعم النقل العام

خك

طب وصحة فواكه شتوية تعزز المناعة والهضم وتغنيك عن السكريات

هع

طب وصحة العلاج الفوري لإصابة الرأس يقلل خطر الزهايمر

ع6

طب وصحة أطعمة محببة للأطفال قد تكون كارثة صحية.. تعرف إليها

فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً الثلاثاء

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء



 
 





الأكثر مشاهدة