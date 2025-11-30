شاهد زفاف أروى جودة في القاهرة بحضور واسع من نجوم الفن والإعلام

وتألقت أروى جودة بإطلالة أنيقة خطفت الأنظار، فيما شارك الحضور العروسيْن فرحتهما في أجواء مميزة تخللتها العروض الموسيقية واللحظات الاحتفالية.
وحظي الحفل بتفاعل واسع عبر منصات التواصل، حيث تداول محبو الفنانة صورًا ومقاطع من الزفاف، متمنين لها حياة زوجية سعيدة.
