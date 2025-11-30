شاهد زفاف أروى جودة في القاهرة بحضور واسع من نجوم الفن والإعلام

الوكيل الإخباري- شهد أحد الفنادق الكبرى في القاهرة حفل زفاف الفنانة أروى جودة على رجل الأعمال الفرنسي-الإيطالي جون باتيست، وسط حضور لافت من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

اضافة اعلان



وتألقت أروى جودة بإطلالة أنيقة خطفت الأنظار، فيما شارك الحضور العروسيْن فرحتهما في أجواء مميزة تخللتها العروض الموسيقية واللحظات الاحتفالية.



وحظي الحفل بتفاعل واسع عبر منصات التواصل، حيث تداول محبو الفنانة صورًا ومقاطع من الزفاف، متمنين لها حياة زوجية سعيدة.

View this post on Instagram A post shared by Ahmed Elkhawaga (@ahmedelkhawaga1)