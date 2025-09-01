كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها تالا العاشر برسالة مؤثرة - فيديو

الوكيل الإخباري- احتفلت النجمة كارول سماحة بعيد ميلاد ابنتها تالا العاشر، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على إنستغرام فيديو يضم أجمل اللحظات التي جمعتهما خلال السنوات الماضية.

اضافة اعلان



وأرفقت كارول الفيديو برسالة مؤثرة قالت فيها:

"حبيبة قلبي تالا كبرت سنة... صاروا 10 سنين... كنت ورح ضلني شوفك دايمًا أحلى وأهم إنسانة بحياتي."

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، متمنين لتالا عامًا سعيدًا مليئًا بالحب والصحة.

View this post on Instagram A post shared by CAROLE SAMAHA كارول سماحة (@carolesamaha)