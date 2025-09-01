كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها تالا العاشر برسالة مؤثرة - فيديو

وأرفقت كارول الفيديو برسالة مؤثرة قالت فيها:
"حبيبة قلبي تالا كبرت سنة... صاروا 10 سنين... كنت ورح ضلني شوفك دايمًا أحلى وأهم إنسانة بحياتي."
تفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، متمنين لتالا عامًا سعيدًا مليئًا بالحب والصحة.
