أمانة عمان : نظام نقل ذكي قريباً في العاصمة

10:45 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/708816 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مدير دائرة عمليات النقل في أمانة عمان - المهندس محمد السريحيين يتحدث عبر برنامج الوكيل عن نمط الحافلات الصغيرة بين الاحياء السكنية ، والتعديلات على خطوط النقل العام اضافة اعلان





