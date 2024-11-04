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أمانة عمان : نظام نقل ذكي قريباً في العاصمة

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 04-11-2024 10:45 ص
الوكيل الإخباري-   مدير دائرة عمليات النقل في أمانة عمان - المهندس محمد السريحيين  يتحدث عبر برنامج الوكيل عن نمط الحافلات الصغيرة بين الاحياء السكنية ، والتعديلات على خطوط النقل العاماضافة اعلان
 
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