الأربعاء 2025-10-15 10:22 ص
 

اتصال مؤثر مع والد الاطفال الأشقاء الثلاثة المتوفين غرقاً .. اللهم ارحمهم جميعاً 🤲

الإعلامي محمد الوكيل
 
الأربعاء، 15-10-2025 09:51 ص
اتصال مؤثر مع والد الاطفال الأشقاء الثلاثة المتوفين غرقاً .. اللهم ارحمهم جميعاً
 
أحدث الأخبار

منوعات إنقاذ فيل رضيع رفضته أمه وسط الفيضانات في الهند - فيديو

أخبار الشركات الملكية الأردنية ترفع عدد طائرات اسطول ايرباص A320neo الى 12 طائرة جديدة

منوعات دهسا بالترام.. شاهد نجاة فتاة بأعجوبة من الموت في تركيا

أخبار الشركات بنك صفوة الإسلامي يجدد شراكته مع تكية أم علي ويواصل دعمه لبرامجها الإنسانية

خاص بالوكيل بعد رحيل اطفاله الـ 3 ..الأب المكلوم يروي لـ "الوكيل" تفاصيل الفاجعة - فيديو

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين ديوان نتنياهو: نطالب حماس بالالتزام بتعهداتها

أخبار الشركات تحت رعاية "البوتاس العربية" افتتاح ورشة "اقتصاديات الأسمدة والتحديات المستقبلية" بمشاركة عربية ودولية واسعة

منوعات مشهد بطولي.. رد فعل طفلة تركية حين سماعها النشيد الوطني لبلادها



 
 





