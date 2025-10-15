افتتاح مبنى القادمين والمغادرين الجديد التابع لمركز حدود الدرة في العقبة

وحضر حفل الافتتاح رئيس منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي ومدير إدارة الإقامة والحدود العميد سائد القطاونة والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي ومدير جمارك حدود العقبة العقيد نضال الشمايلة والمستشاره السياسية في السفارة الكندية في الأردن كارين بونجارد، ورئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة فاطمة غزالي، وعدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين في محافظة العقبة.
ويأتي تنفيذ هذا المشروع امتداداً للشراكة الفاعلة بين الحكومتين الاردنية والكندية، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، لتعزيز أمن الحدود وتطوير منظومات العمل الشرطي والخدماتي، من خلال دعم البنية التحتية وتوفير الإمكانات الفنية والتقنية الحديثة، وبما يسهم في تسهيل حركة المسافرين، وتعزيز النشاط التجاري والاقتصادي في المنطقة.
