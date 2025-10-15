المستقلة للانتخاب تعلن عن عقد أولى اختبارات منصة "جاهز" للتدريب الانتخابي

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها ستباشر بعقد أولى جلسات اختبارات منصة جاهز للتدريب الانتخابي، اعتبارا من يوم الأربعاء القادم الموافق 22 – 10 – 2025، لمن تمت دعوتهم لتقديم الاختبار.

وبينت الهيئة أن عقد هذا الاختبار يأتي كمتطلب لاستكمال المسارات التدريبية، ووفقاً لنتيجته سيحصل المشترك على شهادة ترسل له من خلال رابط الكتروني، ويعد هذا الإجراء شرطا للمنافسة لاحقا للحصول على احدى الوظائف المؤقتة خلال العمليات الانتخابية.