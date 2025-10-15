وزير الداخلية يرعى احتفال اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث

الوكيل الإخباري- مندوبًا عن دولة رئيس الوزراء، رعى وزير الداخلية معالي مازن الفراية، الأربعاء، الاحتفال باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث والذي أقيم في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بحضور نائب سمو رئيس المركز حاتم الزعبي والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندا أبو الحسن، ومديرة برنامج الأغذية العالمي في الأردن انتونيلا دابريل وبمشاركة مجموعة من ممثلي مؤسسات رسمية عامة وخاصة ومنظمات دولية.

اضافة اعلان