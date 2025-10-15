وزير الداخلية يرعى احتفال اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث

وأعرب وزير الداخلية عن اعتزازه بدور المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في تحويل مفهوم الحد من مخاطر الكوارث إلى منظومة عمل فاعله تستند على أنظمة إنذار مبكر مستدامة وفهم عميق للمخاطر المحدقة المستقبلية مع تأكيده على أهمية الدور الوقائي في الاستعداد للكوارث وأثرها الإيجابي على الأمن الوطني والإقليمي والعربي.
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق حملة "نظفوا العالم" في العقبة
-
مدير الأمن العام يلتقي السفير الفرنسي في عمّان
-
"النزاهة ومكافحة الفساد" تُنظّم ورشة توعوية حول الأمن السيبراني
-
افتتاح مبنى القادمين والمغادرين الجديد التابع لمركز حدود الدرة في العقبة
-
المستقلة للانتخاب تعلن عن عقد أولى اختبارات منصة "جاهز" للتدريب الانتخابي
-
المومني يزور الاعلامي هيثم الوكيل للاطمئنان عليه
-
وزير الطاقة: الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء
-
الخلايلة يبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي