وزير الداخلية يرعى احتفال اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث

وزير الداخلية مازن الفراية
مازن الفراية
 
الأربعاء، 15-10-2025 04:23 م

الوكيل الإخباري-   مندوبًا عن دولة رئيس الوزراء، رعى وزير الداخلية معالي مازن الفراية، الأربعاء، الاحتفال باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث والذي أقيم في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بحضور نائب سمو رئيس المركز حاتم الزعبي والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندا أبو الحسن، ومديرة برنامج الأغذية العالمي في الأردن انتونيلا دابريل وبمشاركة مجموعة من ممثلي مؤسسات رسمية عامة وخاصة ومنظمات دولية.

وأعرب وزير الداخلية عن اعتزازه بدور المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في تحويل مفهوم الحد من مخاطر الكوارث إلى منظومة عمل فاعله تستند على أنظمة إنذار مبكر مستدامة وفهم عميق للمخاطر المحدقة المستقبلية مع تأكيده على أهمية الدور الوقائي في الاستعداد للكوارث وأثرها الإيجابي على الأمن الوطني والإقليمي والعربي.

 
 
