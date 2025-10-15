"الصداقة الأردنية الأوروبية" في الأعيان تبحث أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري- بحثت لجنة الصداقة الأردنية مع البرلمان الأوروبي في مجلس الأعيان، برئاسة العين علي العايد، اليوم الأربعاء، مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، بيير كريستوف تشاتزيسافاس، أوجه التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

اضافة اعلان



وتحدث العين العايد عن متانة وعمق العلاقات بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، وأهمية البناء عليها لتوسيع آفاق التعاون الثنائي، خاصة في مجالات التعليم، والطاقة، والمياه، والسياحة الدينية، إضافة إلى دعم المشاريع الكبرى، انطلاقا من العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع الطرفين.



وأعرب عن تقدير المملكة للدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن، داعيا إلى رفع مستوى الدعم في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على كلا الجانبين، ويسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.



وأشار إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، سيواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.



وثمن العايد، مواقف دول الاتحاد الأوروبي الداعية إلى السلام، ودعمها لمواقف جلالة الملك، التي عبر عنها في خطاباته في المحافل الدولية، ومساعيه الدائمة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة لوقف الحرب، وجهود دول الاتحاد الأوروبي في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.



من جانبه، أكد السفير تشاتزيسافاس التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن، ودعم مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.



وشدد على أهمية الاستفادة الكاملة من اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، وتشجيع الاستثمارات الأوروبية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.



وأشار الدبلوماسي الأوروبي إلى الدور المحوري للأردن، بقيادة جلالة الملك، في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لحل الدولتين، وخاصة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتزامه بضمان التزام جميع الأطراف بتنفيذه.