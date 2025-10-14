الثلاثاء 2025-10-14 12:42 م
 

شكاوى متكررة من عدم جاهزية الحمامات في المدارس

ا
الإعلامي محمد الوكيل
 
الثلاثاء، 14-10-2025 11:36 ص

الوكيل الإخباري-   شكاوى متكررة من عدم جاهزية الحمامات في المدارس

اضافة اعلان

 


 
 
gnews

أحدث الأخبار

شركة JustMarkets

أخبار الشركات شركة JustMarkets تحصل على جائزة "أفضل وسيط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" خلال معرض FED 2025

656

فيديو الوكيل آراء المواطنين حول مخالفة استعمال شاشة تلفزيونية أثناء القيادة

دائرة الجمارك الأردنية

أخبار محلية الجمارك تدرج 14 شركة في برنامج القائمة الذهبية الوطنية

طه المغاريز العبادي

أخبار محلية القضاء ينتصر لأمين عام سجل الجمعيات طه المغاريز

الدفاع المدني بغزة: انتشال 250 جثمانا منذ وقف الحرب

فلسطين الدفاع المدني بغزة: انتشال 250 جثمانا منذ وقف الحرب

ؤيؤيق

فن ومشاهير سيف نبيل يعلّق على نجاته من الحريق خلال حفله في بيروت

ل

فن ومشاهير وفاة فنانة عراقية شهيرة بعد صراع مع المرض (صورة)

العاصمة عمان

أخبار محلية الاردن يعزي الولايات المتحدة المكسيكية



 
 





الأكثر مشاهدة