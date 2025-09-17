الأربعاء 2025-09-17 10:14 ص
 

الأشغال تضبط سارقي مناهل من الشارع بطريقة لا تخطر على البال !

خم
الإعلامي محمد الوكيل
 
الأربعاء، 17-09-2025 10:08 ص
الوكيل الإخباري-   الأشغال تضبط سارقي مناهل من الشارع بطريقة لا تخطر على البال !
 
اضافة اعلان

 
 
gnews

أحدث الأخبار

9

فيديو الوكيل إشارة المحطة تُطيل انتظار السائقين.. والأمانة توضّح

خم

فيديو الوكيل الأشغال تضبط سارقي مناهل من الشارع بطريقة لا تخطر على البال !

غزة

فلسطين جيش الاحتلال: قصفنا 140 موقعا بغزة خلال 24 ساعة

36

فن ومشاهير منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة

4

فن ومشاهير نوال الزغبي تكشف جوانب طريفة من شخصيتها - فيديو

25

فن ومشاهير توافد فني سوري واسع على نقابة الفنانين بعد قرارات مثيرة للجدل - صور

صورة من الموقع

خاص بالوكيل جبل متصدع ينذر بكارثة بعمان .. ! - صور

قطر تدين العملية البرية للاحتلال بغزة

فلسطين قطر تدين العملية البرية للاحتلال بغزة



 
 





الأكثر مشاهدة