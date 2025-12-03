الأربعاء 2025-12-03 02:29 م

الجماهير الاردنية في ساحة كتارا لمؤازرة منتخب النشامى استعداداً لمباراة الاردن يوم غد في كأس العرب

الإعلامي محمد الوكيل
الوكيل الإخباري-  الجماهير الاردنية في ساحة كتارا لمؤازرة منتخب النشامى استعداداً لمباراة الاردن يوم غد في كأس العرب

شؤون برلمانية مجلس النواب يقر معدل قانون التنفيذ الشرعي

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان: انتهاء العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية بنسبة (0%) نهاية الشهر الحالي

كرم مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد، اليوم الأربعاء، نخبة من أقدم المتقاعدات العسكريات من القوات المسلحة الأردني

أخبار محلية تكريم متقاعدات عسكريات تقديرا لمسيرتهن الوطنية

مبنى وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل الاردن .. الحبس 3 اشهر وغرامة 100 دينار للمعلم الذي يضبط مدخناً داخل المدرسة

زين تدخل في شراكة مع المنتدى الدولي لأعمال الإعاقة كأول شركة اتصالات في المنطقة

أخبار الشركات زين تدخل في شراكة مع المنتدى الدولي لأعمال الإعاقة كأول شركة اتصالات في المنطقة

فيديو منوع مقطع يوضّح تأثير الألوان على البشرة!

تعقد الأربعاء في البحرين القمة الخليجية الـ 46، برئاسة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في العاصمة المنامة. ويتضمن جدول أعمال القمة بحث آليات التنسيق الدفاعي والسياسي، وتطوير السياسات الاقتصادية والت

عربي ودولي قمة خليجية في المنامة لبحث العمل الخليجي المشترك

أخبار محلية وزير العدل: الرقابة الإلكترونية بحق المحكوم عليه في معدل التنفيذ الشرعي فرصة له من أجل الكسب وسداد ديونه



 
 





