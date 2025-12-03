فيديو .. النعيمات يوجه رسالة ساخرة للمحللين الذين توقعوا خسارة المنتخب

وقال النعيمات في تصريح مقتضب بعد المباراة: "شكراً لكل المحللين الذين قالوا إننا لن نفوز .. ودايماً لا تفوزونا في تحليلاتكم خسرونا أو عادلونا ، ومبروك لكل الجماهير الأردنية".
وجاءت رسالة النجم الأردني عقب الأداء القوي الذي قدمه هو وزملاؤه، حيث سجّل هدفاً مهماً في اللقاء وأسهم في تصدر المنتخب للمجموعة.
النعيمات يوجه رسالة ساخرة للمحللين الذين توقعوا خسارة المنتخب#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/ZlYX9JZ6Xt— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 3, 2025
