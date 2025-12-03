الأربعاء 2025-12-03 11:34 م

فيديو .. النعيمات يوجه رسالة ساخرة للمحللين الذين توقعوا خسارة المنتخب

فيديو .. النعيمات يوجه رسالة ساخرة للمحللين الذين توقعوا خسارة المنتخب
فيديو .. النعيمات يوجه رسالة ساخرة للمحللين الذين توقعوا خسارة المنتخب
الأربعاء، 03-12-2025 11:12 م
الوكيل الإخباري-  وجّه نجم المنتخب الوطني يزن النعيمات رسالة ساخرة إلى المحللين الذين استبعدوا فوز النشامى في مباراتهم الافتتاحية بكأس العرب أمام الإمارات، مؤكدًا أن الردّ يأتي دائمًا من داخل الملعب.اضافة اعلان


وقال النعيمات في تصريح مقتضب بعد المباراة: "شكراً لكل المحللين الذين قالوا إننا لن نفوز .. ودايماً لا تفوزونا في تحليلاتكم خسرونا أو عادلونا ، ومبروك لكل الجماهير الأردنية".

وجاءت رسالة النجم الأردني عقب الأداء القوي الذي قدمه هو وزملاؤه، حيث سجّل هدفاً مهماً في اللقاء وأسهم في تصدر المنتخب للمجموعة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

استشهاد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال غرب خانيونس

فلسطين استشهاد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال غرب خانيونس

فيديو .. النعيمات يوجه رسالة ساخرة للمحللين الذين توقعوا خسارة المنتخب

أخبار محلية فيديو .. النعيمات يوجه رسالة ساخرة للمحللين الذين توقعوا خسارة المنتخب

هذا ما قاله رئيس الوزراء جعفر حسان بعد فوز النشامى أمام الإمارات

أخبار محلية هذا ما قاله رئيس الوزراء جعفر حسان بعد فوز النشامى أمام الإمارات

تعميم هام من وزارة التربية والتعليم لجميع موظفيها

أخبار محلية تعميم هام من وزارة التربية والتعليم لجميع موظفيها

ترامب يكشف موقفه بشأن ترشحه لولاية ثالثة

عربي ودولي ترامب يكشف موقفه بشأن ترشحه لولاية ثالثة

الحسنات: لم نكن بحاجة إلى الطرد للفوز على الإمارات

خاص بالوكيل الحسنات: لم نكن بحاجة إلى الطرد للفوز على الإمارات

النشامى يفتتحون مشوارهم في كأس العرب بانتصار مثير على الإمارات

أخبار محلية النشامى يفتتحون مشوارهم في كأس العرب بانتصار مثير على الإمارات

قلق أممي إزاء انتهاكات إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك في الجولان

عربي ودولي قلق أممي إزاء انتهاكات إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك في الجولان



 
 





الأكثر مشاهدة