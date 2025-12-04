الناتو: التزامات الحلف تتجاوز 4 مليارات دولار لدعم أوكرانيا

07:14 ص

الوكيل الإخباري- أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، أن الحلفاء والشركاء تمكنوا من تأمين أكثر من 4 مليارات دولار ضمن برنامج قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية (PURL)، ما يضع الحلف على المسار نحو تحقيق هدف 5 مليارات دولار للعام الكامل.





وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الناتو، شدد على أن تدفق هذه المساعدات "حاسم للغاية"، داعيًا جميع الحلفاء إلى "تسريع تعهداتهم، ليس فقط لهذا الشتاء، بل أيضًا لعام 2026".



وقال روته، إن دولا بينها كندا وألمانيا وهولندا والنرويج وبولندا أعلنت التزامات إضافية ضمن PURL، في حين أكدت أستراليا ونيوزيلندا أنهما ستساهمان أيضًا في البرنامج، لتصبحا أول شريكين للناتو يفعلان ذلك.



وأوضح الأمين العام أن الاجتماع يأتي في "منتصف الطريق بين قمة لاهاي والقمة المقبلة في أنقرة"، في وقت يواجه فيه الحلف "أخطارًا حقيقية ودائمة"، لافتا النظر إلى أن روسيا تواصل حربها ضد أوكرانيا مع استهداف متزايد للسكان والبنية التحتية الحيوية مع دخول الشتاء.



وأشار إلى ما وصفه بالسلوك الروسي "المتهور بشكل متزايد" تجاه الناتو، متحدثا عن انتهاكات للأجواء، وهجمات إلكترونية، ونشر سفن تجسس لرسم خرائط البنية التحتية تحت البحر للحلفاء، مؤكدًا أن هذه الحوادث "تُبرز الحاجة إلى يقظة مطلقة".



وقال روته: "يجب أن نواصل الرد بالقوة والوحدة والعزيمة".



وأوضح أن الاستثمار الدفاعي كان محورًا رئيسيًا في الاجتماع، مبينًا أن الحلفاء الأوروبيين وكندا يرفعون إنفاقهم بشكل ملحوظ، لكنه شدد على أن "جميع الحلفاء يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم لضمان الجاهزية وتقاسم الأعباء بشكل عادل".





