الخميس 2025-12-04 08:35 ص

فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى2:30 ظهرا عن مناطق في المملكة -أسماء

فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى2:30 ظهرا عن مناطق في المملكة -أسماء
تعبيرية
الخميس، 04-12-2025 06:13 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى تنفيذ أعمال فصل مبرمج للتيار الكهربائي في عدد من مناطق محافظة الكرك، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة على خطوط الضغط المتوسط.

أولاً – مغذي الكرك
سيتم فصل التيار يوم الخميس 4/12/2025، من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية 2:30 ظهراً، وستتأثر المناطق التالية:
أجزاء من المرج، مستشفى السلام، المؤسسة العسكرية – المرج، وزارة الاقتصاد الرقمي، المدينة الحرفية – الحوية، مركز الحسن الثقافي، الضمان الاجتماعي، أجزاء من الثلاجة.
وذكرت الشركة أن سبب الفصل يعود إلى أعمال صيانة على الخط.

ثانياً – مغذي الغوير
كما سيتم فصل التيار يوم الأربعاء 3/12/2025، من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية 2:30 ظهراً، في المناطق التالية:
الحربية، الصالة الرياضية، المسبح الأولمبي، كلية المجتمع، أجزاء من الثنية، كازية المناصير – الثنية، أجزاء من زحوم، سجن الكرك، الترخيص، كتيبة الدرك – الثنية، بئر الغوير الشرقي، أجزاء من الغوير.
وذلك أيضاً بسبب أعمال صيانة على الخط.

اضافة اعلان

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 1987طنا فيما بلغت كمية الفواكه 717، والورقيات 248.

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- احتفل فريق تويوتا جازو للسباقات بنهاية موسمٍ مثيرة في أول نسخةٍ من رالي السعودية، بعد أن حقق سيباستيان أوجييه ومساعده فنسان لانديه المركز الثالث على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي1

أخبار الشركات تتويج فريق تويوتا جازو للسباقات بلقب بطولة العالم وأوجييه يحصد لقبه العالمي التاسع مع الفريق

جثة المحتجز محملة في مركبة قبل تسليمها إلى الصليب الأحمر

فلسطين إسرائيل تتسلم جثة أحد المحتجزين وتتعرف إلى هويّته

ارشيفية

فلسطين 5 شهداء في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس

منخفض جوي قادم إلى المملكة بهذا الموعد

الطقس منخفض جوي قادم إلى المملكة بهذا الموعد

الرئيس الصيني شي جينبينغ (يسار) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

عربي ودولي ماكرون: القدرة على التعاون مع الصين لإنهاء الحرب في أوكرانيا أمر حاسم

تراجع الدولار الخميس، بعد أن عززت بيانات اقتصادية متواضعة من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مما وفر متنفسا للين الياباني ودفع اليورو

أسواق ومال انخفاض أسعار الدولار عالميا

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته

عربي ودولي الناتو: التزامات الحلف تتجاوز 4 مليارات دولار لدعم أوكرانيا



 
 





الأكثر مشاهدة