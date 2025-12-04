فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى2:30 ظهرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أولاً – مغذي الكرك
سيتم فصل التيار يوم الخميس 4/12/2025، من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية 2:30 ظهراً، وستتأثر المناطق التالية:
أجزاء من المرج، مستشفى السلام، المؤسسة العسكرية – المرج، وزارة الاقتصاد الرقمي، المدينة الحرفية – الحوية، مركز الحسن الثقافي، الضمان الاجتماعي، أجزاء من الثلاجة.
وذكرت الشركة أن سبب الفصل يعود إلى أعمال صيانة على الخط.
ثانياً – مغذي الغوير
كما سيتم فصل التيار يوم الأربعاء 3/12/2025، من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية 2:30 ظهراً، في المناطق التالية:
الحربية، الصالة الرياضية، المسبح الأولمبي، كلية المجتمع، أجزاء من الثنية، كازية المناصير – الثنية، أجزاء من زحوم، سجن الكرك، الترخيص، كتيبة الدرك – الثنية، بئر الغوير الشرقي، أجزاء من الغوير.
وذلك أيضاً بسبب أعمال صيانة على الخط.
