إسرائيل تتسلم جثة أحد المحتجزين وتتعرف إلى هويّته

ووفق بيان فإنه يتبقى جثمان الإسرائيلي ران جفيلي فقط في القطاع.
ووافقت حماس على تسليم جميع المحتجزين الأحياء والأموات الموجودين في غزة في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار شكل المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب.
