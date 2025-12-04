إسرائيل تتسلم جثة أحد المحتجزين وتتعرف إلى هويّته

08:17 ص

الوكيل الإخباري- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الخميس إنه جرى تحديد هوية الجثة التي تسلّمتها إسرائيل من حركة (حماس) وتبين أنه للتايلاندي سودثيساك رينثلاك. اضافة اعلان





ووفق بيان فإنه يتبقى جثمان الإسرائيلي ران جفيلي فقط في القطاع.



ووافقت حماس على تسليم جميع المحتجزين الأحياء والأموات الموجودين في غزة في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار شكل المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب.

