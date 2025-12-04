انخفاض أسعار الدولار عالميا

07:24 ص

الوكيل الإخباري- تراجع الدولار الخميس، بعد أن عززت بيانات اقتصادية متواضعة من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مما وفر متنفسا للين الياباني ودفع اليورو إلى أعلى مستوى في نحو سبعة أسابيع.





ويقيّم المستثمرون كذلك احتمال تولي المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد انتهاء فترة ولاية جيروم باول في أيار. ومن المتوقع أن يضغط من أجل المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع إنه سيكشف عن الشخص الذي سيختاره لخلافة باول مطلع العام المقبل، مما يعني إطالة أمد عملية الاختيار المستمرة منذ شهور على الرغم من أنه سبق أن قال إنه قرر بالفعل من سيرشحه.



ورأى محللون أن خطوة تعيين هاسيت قد تضغط على الدولار. ووفقا لصحيفة فايننشال تايمز فإن مستثمري السندات عبروا عن مخاوفهم لوزارة الخزانة من أن هاسيت قد يخفض أسعار الفائدة بقوة لتتماشى مع ما يطالب به ترامب.



وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن المتداولين يتوقعون حاليا بنسبة 89% خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية الأسبوع المقبل، مع توقعات بتخفيضها بمقدار 89 نقطة أساس بحلول نهاية العام المقبل. ولدى المحللين شكوك بشأن طول وقوة دورة التيسير النقدي.



وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة 98.919 متراجعا لقرب أدنى مستوى في خمسة أسابيع. وانخفض المؤشر بقرابة 9% خلال العام.

