الخميس 2025-12-04 08:35 ص

انخفاض أسعار الدولار عالميا

تراجع الدولار الخميس، بعد أن عززت بيانات اقتصادية متواضعة من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مما وفر متنفسا للين الياباني ودفع اليورو
تعبيرية
الخميس، 04-12-2025 07:24 ص
الوكيل الإخباري-   تراجع الدولار الخميس، بعد أن عززت بيانات اقتصادية متواضعة من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مما وفر متنفسا للين الياباني ودفع اليورو إلى أعلى مستوى في نحو سبعة أسابيع.اضافة اعلان


ويقيّم المستثمرون كذلك احتمال تولي المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد انتهاء فترة ولاية جيروم باول في أيار. ومن المتوقع أن يضغط من أجل المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع إنه سيكشف عن الشخص الذي سيختاره لخلافة باول مطلع العام المقبل، مما يعني إطالة أمد عملية الاختيار المستمرة منذ شهور على الرغم من أنه سبق أن قال إنه قرر بالفعل من سيرشحه.

ورأى محللون أن خطوة تعيين هاسيت قد تضغط على الدولار. ووفقا لصحيفة فايننشال تايمز فإن مستثمري السندات عبروا عن مخاوفهم لوزارة الخزانة من أن هاسيت قد يخفض أسعار الفائدة بقوة لتتماشى مع ما يطالب به ترامب.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن المتداولين يتوقعون حاليا بنسبة 89% خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية الأسبوع المقبل، مع توقعات بتخفيضها بمقدار 89 نقطة أساس بحلول نهاية العام المقبل. ولدى المحللين شكوك بشأن طول وقوة دورة التيسير النقدي.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة 98.919 متراجعا لقرب أدنى مستوى في خمسة أسابيع. وانخفض المؤشر بقرابة 9% خلال العام.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 1987طنا فيما بلغت كمية الفواكه 717، والورقيات 248.

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- احتفل فريق تويوتا جازو للسباقات بنهاية موسمٍ مثيرة في أول نسخةٍ من رالي السعودية، بعد أن حقق سيباستيان أوجييه ومساعده فنسان لانديه المركز الثالث على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي1

أخبار الشركات تتويج فريق تويوتا جازو للسباقات بلقب بطولة العالم وأوجييه يحصد لقبه العالمي التاسع مع الفريق

جثة المحتجز محملة في مركبة قبل تسليمها إلى الصليب الأحمر

فلسطين إسرائيل تتسلم جثة أحد المحتجزين وتتعرف إلى هويّته

ارشيفية

فلسطين 5 شهداء في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس

منخفض جوي قادم إلى المملكة بهذا الموعد

الطقس منخفض جوي قادم إلى المملكة بهذا الموعد

الرئيس الصيني شي جينبينغ (يسار) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

عربي ودولي ماكرون: القدرة على التعاون مع الصين لإنهاء الحرب في أوكرانيا أمر حاسم

تراجع الدولار الخميس، بعد أن عززت بيانات اقتصادية متواضعة من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مما وفر متنفسا للين الياباني ودفع اليورو

أسواق ومال انخفاض أسعار الدولار عالميا

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته

عربي ودولي الناتو: التزامات الحلف تتجاوز 4 مليارات دولار لدعم أوكرانيا



 
 



الأكثر مشاهدة