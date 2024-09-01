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السير تكشف حركة شوارع المملكة مع انتظام جميع المدارس وبداية الأسبوع

أزمة سير
تعبيرية
الأحد، 01-09-2024 09:19 ص
الوكيل الإخباري-   حركة نشطة تشهدها شوارع المملكة مع انتظام جميع المدارس وبداية الأسبوع | ضابط عمليات إدارة السير ملازم أول مؤيد المحافظةاضافة اعلان
 
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