الخميس 2025-12-04 10:56 ص

الإعلامي محمد الوكيل وتغطية لتفاعل جماهير النشامى قبل انطلاق المباراة

ح0
الإعلامي محمد الوكيل
الخميس، 04-12-2025 09:04 ص

الوكيل الإخباري-   الإعلامي محمد الوكيل وتغطية لتفاعل جماهير النشامى قبل انطلاق المباراة

اضافة اعلان

 


 
 


gnews

أحدث الأخبار

الامن العام

أخبار محلية الاردن .. لحظات مرعبة تنتهي بإنقاذ طفل بمساعدة دورية نجدة

مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين بالحجارة في الخليل

فلسطين مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين بالحجارة في الخليل

احدى عربات تلفريك عجلون

أخبار محلية تلفريك عجلون يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة تذاكر مجانية بشكل دائم

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في الأردن الخميس بمقدار 30 قرشا للغرام من عيار 21.

اقتصاد محلي انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس

الرئيس الروسي فلاديمير بوتن

عربي ودولي بوتين يزور الهند لإجراء محادثات في مجالي الدفاع والتجارة

الوكيل الإخباري- واصل الذهب مكاسبه اليوم الثلاثاء، وسجل أعلى مستوى له في نحو 3 أسابيع، مع ارتفاع التوقعات بأن يُقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على خفض آخر في أسعار الفائدة في

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا

وزير الأوقاف يغلق مركز الامام الالباني ويوقف جميع الأنشطة التابعة له

أخبار محلية اعلان من وزارة الاوقاف بخصوص شهر رمضان

ممثلو الدول الأعضاء الـ 15 في مجلس الأمن الدولي يزورون حي جوبر بدمشق

عربي ودولي ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يزورون دمشق



 
 





الأكثر مشاهدة