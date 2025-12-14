"حفيظ دراجي" يعلق على حظوظ المنتخب الأردني في بطولة كأس العرب#برنامج_الوكيل #معك_يالنشمي #المنتخب_الأردني pic.twitter.com/JObqgxkeF9— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 14, 2025
