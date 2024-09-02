دور محافظة العقبة والمجلس الأمني في ترتيب وتنسيق إقامة معرض سوفكس

الوكيل الإخباري- أهمية المعارض الكبيرة المقامة في العقبة على الحركة الاقتصادية والسياحية، ودور المحافظة والمجلس الأمني في ترتيب وتنسيق إقامة معرض سوفكس | محافظ العقبة خالد الحجاج



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