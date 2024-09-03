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"صقر درون": الأردن يواكب التطورات المتقدمة في تكنولوجيا الطائرات المسيرة

برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
الثلاثاء، 03-09-2024 10:13 ص
الوكيل الإخباري-   مدير مركز التدريب في شركة صقر درون الأردنية علاء الدين الخواجا يتحدث لبرنامج الوكيل، عن الشركة وأهم ما يميزها من تقديم حلول التكنولوجيا والأنظمة الذكية القائمة على الطائرات بدون طيار (الدرون) اضافة اعلان


 
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