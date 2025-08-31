مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم: 22 يوماً المسموح بها للطالب التغيب عن المدرسة#راديو_هلا #الأردن #برنامج_الوكيل #سوشال_الوكيل #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/JLSYOFzgCW— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) August 31, 2025
