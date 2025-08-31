الأحد 2025-08-31 02:40 م
 

مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم: 22 يوماً المسموح بها للطالب التغيب عن المدرسة

الإعلامي محمد الوكيل
 
الأحد، 31-08-2025 01:44 م

مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم: 22 يوماً المسموح بها للطالب التغيب عن المدرسة

gnews

فيديو الوكيل مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم: 22 يوماً المسموح بها للطالب التغيب عن المدرسة



 
 





