مدير "التوتنجي": توريد المستلزمات الطبية للمستشفى الأحد.. والأوضاع الإقليمية سببت الانقطاع

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الوكيل الإخباري- ملاحظة وردت لبرنامج الوكيل على مستشفى التوتنجي، حول عدم وجود بعض الفحوصات المخبرية | مدير مستشفى الدكتور جميل التوتنجي الدكتور أسامة القطارنة اضافة اعلان







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