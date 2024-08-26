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مدير "التوتنجي": توريد المستلزمات الطبية للمستشفى الأحد.. والأوضاع الإقليمية سببت الانقطاع

مستشفى التوتنجي
مستشفى التوتنجي
الإثنين، 26-08-2024 09:51 ص
الوكيل الإخباري-   ملاحظة وردت لبرنامج الوكيل على مستشفى التوتنجي، حول عدم وجود بعض الفحوصات المخبرية | مدير مستشفى الدكتور جميل التوتنجي الدكتور أسامة القطارنة اضافة اعلان
 
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