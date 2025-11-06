مصر تستعيد 36 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية

وبلغ إجمالي القطع المستردة من ولاية نيويورك 36 قطعة أثرية، توزعت على ثلاث مجموعات رئيسية:
المجموعة الأولى: تضم 11 قطعة أثرية، تمت مصادرتها من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي بولاية نيويورك، وتسليمها إلى القنصلية المصرية العامة في نيويورك.
المجموعة الثانية: تضم 24 مخطوطًا نادرًا تحمل كتابات باللغتين القبطية والسريانية، وتعود إلى فترات تاريخية مبكرة.
المجموعة الثالثة: تضم لوحة ملونة من العصر الفرعوني، وتحديدًا من الأسرة الـ18، وتم تسليمها من قبل متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك.
ويُعدّ هذا الإنجاز تجسيدًا للالتزام الراسخ للدولة المصرية بحماية تراثها الحضاري، وصون ممتلكاتها الثقافية، واسترداد ما تم تهريبه منها عبر القنوات غير المشروعة.
كما يُبرز التنسيق الفعّال بين أجهزة الدولة المختلفة — خاصة وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار — في إطار الالتزام بالقوانين الوطنية، وعلى رأسها قانون حماية الآثار المصرية، فضلًا عن الالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، أبرزها اتفاقية اليونسكو لعام 1970.
ويأتي هذا التسليم الجديد ضمن سلسلة نجاحات متتالية حققتها مصر في السنوات الأخيرة في مجال استرداد مئات القطع الأثرية من دول مختلفة حول العالم، وذلك في إطار سياسة دبلوماسية وقانونية نشطة تهدف إلى استعادة الذاكرة الجماعية والهوية الحضارية للوطن.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
اكتشاف أكبر شبكة عنكبوت في العالم
-
رحلة عائلية تتحول لكابوس في لاوس.. دبابير عملاقة تنهش الأب وابنه حتى الموت
-
بعد 6 سنوات.. عراقي يكتب أكبر مصحف في العالم بخط يده - صور
-
علماء يحلون اللغز.. لماذا تخرج كرة الغولف من الحفرة بعد سقوطها؟
-
بسبب مزحة.. مصرع طفل مصري دهساً في مصر (صورة)
-
الإفراج الخاطئ عن سجينين يفجّر انتقادات حادة لإدارة السجون في بريطانيا
-
حادث مروع في أمريكا.. صعق كهربائي من جهاز لوحي يحرق طفلاً أثناء نومه - صور
-
وفاة عريس عراقي بعد غيبوبة شهرين إثر سقوطه خلال حفل زفافه - صورة