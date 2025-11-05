وزير التربية والتعليم يصدر جملة من القرارات

-
أخبار متعلقة
اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
إنجاز 326 إصلاحا بنسبة 81% من مصفوفة تعهد بها الأردن منذ 2018
الملك يبدأ زيارة إلى اليابان السبت في مستهل جولة عمل آسيوية
مدير إدارة الدوريات الخارجية يكرّم عدداً من مرتب غرفة العمليات
مدير مركز صحي عين الباشا يتدخل لإسعاف مصابين بحادث سير - صور
صرف مستحقات مالية لطلبة المنح والقروض الداخلية اعتباراً من هذا الموعد
الحكومة تخصص 396 مليون دينار لتنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي في 2026
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة