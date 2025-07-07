الإثنين 2025-07-07 05:52 م
 

"معاناة الاردني مع الصنايعي"

برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
 
الإثنين، 07-07-2025 04:27 م

الوكيل الإخباري-   "معاناة الاردني مع الصنايعي"

اضافة اعلان

 

 

 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مشروع وطني لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الزراعة وترشيد المياه

أخبار محلية الاردن يستعين بالذكاء الاصطناعي والاقمار الصناعية للزراعة

نزار مهيدات

أخبار محلية مهيدات: دعم الصناعة الدوائية ضرورة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل

نائب الملك يزور ضريح الملك طلال بن عبدالله

أخبار محلية نائب الملك يزور ضريح الملك طلال بن عبدالله

مديرية الأمن العام

خاص بالوكيل الأمن العام يخلي عمارة سكنية في إربد بسبب تصدعات وتشققات

الرئيس السوري أحمد الشرع

عربي ودولي الشرع يصل إلى الإمارات

سبائك ذهبية

أسواق ومال أسعار الذهب تنخفض دون 3300 دولار للأونصة .. فما الأسباب؟

عبد المنعم العودات

أخبار محلية وزير الشؤون السياسية يستقبل رئيس البرلمان العربي

مجلس النواب

شؤون برلمانية "النقل النيابية" تستعرض إنجازاتها



 
 





الأكثر مشاهدة