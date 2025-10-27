وزير الأوقاف: 27.709 مسجلين للحج ولا تمديد للتسجيل

12:50 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة محمد الخلايلة، الاثنين، إنَّ عدد المسجّلين لموسم الحج للعام "1447" هجري،"2026" من خلال بوابة الحج الإلكترونيّة مع انتهاء فترة التسجيل الأولي، مساء الأحد، بلغ 27709 مواطنا ومواطنة. اضافة اعلان





وأضاف الخلايلة ، أنَّ الكوتا المخصصة لحجاج الأردن 8 آلاف حاج وحاجة، إضافة لـ 4500 حاج وحاجة من مسلمي الـ 48، مُضيفًا أنَّ الوزارة في طور إنهاء استعداداتها لموسم الحج.



وأشار الخلايلة، إلى أنَّ الوزارة ستعلن أسماء الحجاج الذين انطبقت عليهم أسس اختيار الحجاج خلال الأشهر القادمة، مُبينًا إلى أنَّ اختيار الحجاج ستكون وفق معياري العمر -الأكبر سناً- والقرعة؛ حتى تكون بعثة الحج الأردنيّة متنوعة بين كبار وصغار السن.



وبيّن الخلايلة، أنَّ المجموعة التي سيتم اختيارها وفقاً لمعيار القرعة، ستشمل المُسجّلين على بوابة الحج الإلكترونية حتى مواليد 31/12/1980 فما دون، ولم يسبق له أداء فريضة الحج.



وأكد الخلايلة عدم تمديد التسجيل الأولي لموسم الحج لهذا العام، مشيرا إلى أن إعلان أسماء المقبولين لأداء الفريضة لهذا العام سيتم حين الإنتهاء من الترتيبات لموسم الحج المقبل.



يشار إلى أن وزارة الأوقاف أعلنت عن بدء التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج لموسم الحج 1447 هجري، 2026 ميلادي في 5 تشرين الثاني، واستمر لمدة 22 يومًا، حتى الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد 26 كانون الأول.