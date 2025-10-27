سيدة تقتحم حفل عمرو دياب لتقبّل يده ورد فعله يشعل المنصات التواصل - فيديو

وتفاعل الحضور مع المشهد، فيما أبدى عمرو دياب احترامه لها بتقبيل يده، لترد السيدة بالمثل أمام الجميع. وانتشر الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل، مع إشادة المتابعين بحب الجمهور الذي يمتد عبر الأجيال.
ويأتي هذا بعد أيام من تألق "الهضبة" في ختام مهرجان الجونة السينمائي، حيث قدّم حفلاً ضخمًا حضره عدد من النجمات مثل يسرا وليلى علوي وهالة صدقي.
-
أخبار متعلقة
-
بسبب السرعة الزائدة.. فنان مصري يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
-
سيرين عبد النور توجه رسالة قاسية للمتنمرين.. ما القصة؟
-
إليسا تحسم الجدل حول شائعات ارتباطها بوائل كفوري
-
محمد رمضان يعلن تعاونا فنيا مفاجئا مع لارا ترامب
-
فارق العمر الحقيقي بين منة شلبي وزوجها أحمد الجنايني
-
تسريب أغنيتين لمحمد فؤاد يثير جدلاً على السوشال ميديا
-
"بنات البومب" يتصدر منصات التواصل بعد أيام من عرضه
-
تطور مفاجئ.. فضل شاكر على بُعد خطوة من البراءة الكاملة