الإثنين 2025-10-27 02:56 م
 

فضل شاكر يثير حماس جمهوره بأغنية جديدة قريبا رغم توقيفه - فيديو

فضل شاكر
 
الإثنين، 27-10-2025 01:01 م

الوكيل الإخباري-   أعاد النجم اللبناني فضل شاكر شوق جمهوره لأعماله الجديدة، مع الإعلان عن أغنية "قمري" من كلمات وألحان الشاعرة جمانة جمال، وتوزيع حسام صعبي، وإخراج فاطمة رشا شحادة، ومن إنتاج شركة "بنش مارك" السعودية.

وستتميز الأغنية بالقصيدة الفصحى بطريقة غنائية مبتكرة، مع تصوير كلاسيكي، وسيتم طرح أعمال فضل تباعًا خلال الأشهر المقبلة، حسب الاتفاق مع الشركة المنتجة.

 

وقد نشر حساب الشركة وحساب فضل شاكر على "إنستغرام" تيزر الأغنية مع عبارة: "ليل وقمر.. وفضل، قريبًا".

 

 

لبنان 24

 
 
