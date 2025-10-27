فضل شاكر يثير حماس جمهوره بأغنية جديدة قريبا رغم توقيفه - فيديو

وستتميز الأغنية بالقصيدة الفصحى بطريقة غنائية مبتكرة، مع تصوير كلاسيكي، وسيتم طرح أعمال فضل تباعًا خلال الأشهر المقبلة، حسب الاتفاق مع الشركة المنتجة.
