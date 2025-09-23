وزارة الصحة: إزالة سور استنادي متصدع قرب مستشفى البشير وبناء آخر خلال أسبوعين #برنامج_الوكيل #سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/H8WTu0XcJb— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) September 23, 2025
-
