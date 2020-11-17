مسن استرالي ينجو بإعجوبة بعد تحطم مظلته وسقوطه في المحيط.. شاهد

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ مسن أسترالي يبلغ من العمر 91 عاما ، نجا بإعجوبة من الموت بعد ان سقط في مياه المحيط قبالة شواطئ سيدني، اثر تحطم مظلته، ليقوم بالسباحة حتى وصل إلى الشاطئ.

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ولم يصب سوى ببعض الرضوض بعد سقوطه في البحر .

#9News pic.twitter.com/5znPIuCP10 A 91-year-old paraglider has found himself at the centre of a rescue operation, after crashing beside cliffs on the Northern Beaches. @LaurenTomasi November 16, 2020

المصدر : سبوتنيك

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