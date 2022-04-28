أميركي انتقد طعم قهوة زوجته.. فخسر حياته على يدها!

الوكيل الإخباري - في جريمة غريبة وغير مألوفة أدينت امرأة من ولاية تينيسي جنوب شرقي الولايات المتحدة بطعن زوجها حتى الموت بعد مشادة ناجمة عن طعم قهوتها، وفقاً لما نشره موقع «كومبلكس».
وقالت الشرطة إنها وجدت رجلاً يبلغ من العمر 81 عاماً تعرض للطعن عدة مرات داخل المنزل نقل على إثرها بحالة طارئة الى المستشفى وهو بحالة حرجة وتم إعلان وفاته بعد ساعات.
ووفق الموقع فقد روى الرجل للسلطات تفاصيل الحادثة التي أدت إلى إصابته. وادعى أنه وزوجته شيلا داوني، 68 عاماً، دخلا في نزاع بعد أن اشتكى من مذاق القهوة التي أعدتها.
وكشفت مصادر في التحقيقات أن زوجته ذهبت إلى غرفة الغسيل وحاولت الانتحار بشرب مادة تبييض الغسيل، لكنه تمكن من إيقافها، بحسب الموقع.
وقالت الشرطة إن الزوجة انتزعت سكيناً بعد ذلك وطعنته بشكل متكرر ولم تكن المتهمة في المنزل عندما عثرت السلطات على زوجها غارقاً في دمه، ولكن تم احتجازها لاحقاً عند عودتها.
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