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الثلاثاء، 22-12-2020 09:23 ص

الأمن يحذر من تصوير حوادث السير

تصوير-الحوادث
الصورة تعبيرية


الوكيل الإخباري - أكد مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية على ضرورة ابتعاد المواطنين وعدم التصوير عند وقوع الحوادث المرورية والتي تتسبب في إعاقة وصول سيارات الإسعاف وتأخير عمليات الإنقاذ وكذلك تعريض المتجمهرين أيضاً للخطر في حال تطور الحادث وتضاعف . 

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وأشارا إلى أن تصوير الحوادث وما ينتج عنها ينتهك حريات وخصوصية الآخرين في ظروف صعبة كما أنه يسبب الضرر النفسي والمعنوي للمصاب وأهله وانتهاك للخصوصية، موضحان أن التجمهر في الحوادث المرورية قد يكون سبباً في وقوع حادث آخر في نفس الموقع بسبب الوقوف العشوائي للمتجمهرين وتزاحمهم وإرباك المسعفين.


ودعت إدارتا السير والدوريات الخارجية إلى عدم التجمهر والوقوف العشوائي للمركبات على الطرق في أماكن وقوع الحوادث المرورية ومنع الاختناقات المرورية في أماكن وقوع الحوادث.


 




 

 


 

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