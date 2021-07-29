تفاصيل جريمة قتل مروعة في سوريا

الوكيل الاخباري - كشف فرع الأمن الجنائي في اللاذقية تفاصيل جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شخص بسبب خلافات مادية حيث تم القاء القبض على القاتل

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وقالت وزارة الداخلية في بيان لها ان "معلومات وردت إلى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية حول وجود جثة شخص مصابة بطلق ناري بالرأس من الخلف ومرمية على الطريق العام بين قريتي الرويمية والعامرية ببلدة الهنادي".



واضاف البيان انه "وعلى الفور توجهت دورية من فرع الأمن الجنائي إلى المكان للتحقيق بالحادثة، وتبين أن الجثة تعود للمغدور (عصام . ش)، وبعد جمع المعلومات والأدلة تم حصر الشبهة بشخص يدعى (ماهر. د) يعمل بمهنة الحلاقة فألقي القبض عليه وبالتحقيق معه أنكر قيامه بالحلاقة للمغدور لكنّ الكشف الطبي أكد أن شعر الذقن والرأس حديثي الحلاقة".



واضاف البيان انه "بتحري محل الحلاقة العائد لـ (ماهر. د) عثر فيه على بقع دماء وعند مواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على قتل المذكور بعد التخطيط المسبق لذلك بسبب خلافات مادية بينهما، حيث قام باستدراجه إلى محله المعد للحلاقة الرجالية وعند حضوره عرض عليه تصفيف وحلاقة شعره مع تنظيف البشرة بالبخار مستغلاً استرخائه حينها ليطلق النار على رأسه من الخلف بواسطة بندقية صيد وهو على الكرسي ثم أغلق محله وذهب للمنزل ريثما تنعدم الحركة في القرية".



وبعد ساعتين توجه (ماهر. د) لمكان الجريمة بواسطة سيارة نوع ( سوزوكي) استعارها من أحد جيرانه بحجة نقل علف لأبقاره، ووضع جثة المغدور ضمن كيس ونقلها بصندوق السيارة ورماها على الطريق العام، ثم عاد لتنظيف مسرح الجريمة والسيارة من آثار الدماء وكسر جوال الضحية وتخلص منه وبعد ذلك أخفى أداة الجريمة بدفنها ضمن الأراضي الزراعية ورميها بمجرى النهر لاحقاً، بحسب البيان.



يشار الى انه تم العثور على جوال المغدور وأداة الجريمة، وسيتم تقديم القاتل إلى القضاء .

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