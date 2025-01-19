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تحديد موعد امتحان مزاولة الصيدلة لخريجي الجامعات غير الأردنية

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 19-01-2025 08:09 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت نقابة الصيادلة اليوم الأحد عن عقد الامتحان التحريري لمزاولة الصيدلة لخريجي الجامعات غير الأردنية يوم الأربعاء الموافق 29/1/2025 ، في مقرها بالعاصمة عمّان/الشميساني، يليه الفحص الشفوي.

ودعت النقابة الراغبين بالتسجيل للامتحان إلى مراجعة النقابة في موعد أقصاه الساعة 2 ظهرا من يوم الاثنين  الموافق 27/1/2025 مصطحبين معهم الوثائق التالية:

- صورة عن الهوية الشخصية سارية المفعول
- صورة مصدقة طبق الأصل عن كشف علامات الثانوية العامة
-صورة مصدقة طبق الاصل من وزارة التعليم العالي عن معادلة الشهادة الجامعية
-رسوم الفحص والبالغة 50 دينار
-يشترط انهاء التدريب الميداني لمدة 1440 ساعة في الصيدليات العامة في الاردن

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