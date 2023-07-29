تفاصيل وفاة شاب خلال حفل خطوبته في مصر

الوكيل الاخباري - توفي الشاب سعيد خالد السعيد محمد اسماعيل، بازمة قلبية مفاجئة، وذلك خلال حفل خطوبته بإحدى قاعات الأفراح بـ محافظة بورسعيد في مصر.

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وتلقت هيئة الإسعاف بـ محافظة بورسعيد بلاغا من الأهالي، يفيد بسقوط الشاب المعروف بين اصدقائه باسم صهيب خالد مغشيا عليه نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية أثناء الفرح، وعلى الفور جرى نقله للمستشفى.



وتبين أن الشاب كان حفل خطوبته اليوم بالقاعة الفرنسية نطاق حي الشرق ببورسعيد، وأنه أثناء مراسم حفل الخطوبة، أصيب بتوقف مفاجئ في عضلة القلب، وتم نقله للمستشفى.



توفي الشاب الذي يبلغ من العمر 22 عاما داخل مستشفى السلام الدولي التابع لهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد أن تم نقله إلى المستشفى من القاعة.



القاهرة ٢٤