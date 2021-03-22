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الإثنين، 22-03-2021 01:40 م

ردة فعل مسعف سعودي أثناء حادث سير تحظى بتفاعل على مواقع التواصل - فيديو

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الوكيل الاخباري - أثارت ردة فعل مسعف سعودي شاب، لحظة وقوع حادث سير في منطقة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية، الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل.

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وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر الشاب السعودي الذي كان بالقرب من مكان وقوع حادث نتيجة لاصطدام سيارة بشاحنة، لتنحرف عن الطريق وتصطدم بسيارة أخرى كانت متوقفة.


ويقوم الشاب المار بالطريق بركن سيارته جانبا ويسرع لنجدة من بداخل السيارة.

 


ونشر صاحب الحساب "سطام بن خالد آل سعود"، قائلا: "عمل بطولي وسرعة بديهة للبطل#سامي_العنزي الذي ساهم في انقاذ مواطن تعرض لحادث مروري بـ #حفر_الباطن , يستحق على هذا العمل الشكر والتكريم والتقدير".

وعلق صاحب الحساب "قناة أبـو حسن"، قائلا: "وقع حادث اثناء تواجد المسعف سامي العنزي الذي يعمل مسعفاً في الهلال الاحمر وتمكن بحمد الله من ايقاف نزيف المصاب الذي احتجز بمركبته".

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 



 




 

 


 

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