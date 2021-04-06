رفضت العودة بعد الانفصال.. فيديو 'صادم' لتركي يطعن زوجته في شارع عام

الوكيل الإخباري - أظهرت لقطات صادمة رجلا وهو يطعن زوجته في وجهها عدة مرات، في شارع عام في مدينة إسطنبول التركية، بعد رفضها العودة له بعد انفصالهما.

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ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، وقعت الحادثة في حي "بيرام باشا" في إسطنبول، حين كانت ألينا تولاي تاس تتجه لشراء الحليب لمنزل والدتها.

pic.twitter.com/mdMfC2Jkb8 Violence on women continues in Turkey.Aleyna Taş was knifed by her husband Okan Taş during daylight as she wanted to divorce.Thousands of such real criminals were released in 2020 thanks to an amnesty bill.Who will protect women in Turkey? @abdulhamitgul April 5, 2021



وكانت ألينا قد تركت زوجها أوكان تاس، لأنه اعتدى عليها بالضرب مرات عدة، وفقا لما أشارت مصادر محلية تركية.



وأظهرت لقطات فيديو مراقبة في الشارع العام، أوكان وهو يواجه زوجته ألينا، وينهال عليها بالضرب، قبل أن يخرج سكينا ويبدأ بطعنها بشكل متتال.



ووقعت ألينا على الأرض خلف إحدى السيارات، قبل أن يلوذ أوكان بالفرار من مكان الحادث.



وسارع المارة بمساعدة ألينا ونقلها للمستشفى، حيث تلقت العلاج، وحالتها مستقرة الآن، بينما ألقت السلطات القبض على أوكان لاحقا.

سكاي نيوز