الأحد 19-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

صندوق الزكاة يقرر صرف عيدية مقدارها 50 دينارا

الغذاء والدواء: ارتفاع أسعار حليب الرضع 2.5% إلى 8%

تخصيص 220 طن خلطات اسفلتية لبلدات سهل حوران

من هو الشاب محمد العنانزة الفائز بمسابقة اثيوبيا الدولية لحفظ القرآن الكريم؟

وفد من معهد الدوحة للدراسات العليا يطلع على خدمات وزارة التنمية

الوطني لشؤون الأسرة يبحث تبادل الخبرات مع المكسيك في القضايا الاسرية

وفاة أمير سعودي والديوان الملكي يصدر بياناً

الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفير دولة خليجية

الأمن يحذر من صفحات وهمية خادعة تروج لمكرمات ملكية

أوكرانيا تقرر حظر الموسيقى والكتب الروسية

الأحد، 19-06-2022 01:48 م

سيدة تضع طفلها المولود بمكان مرعب وتفر بالهروب في تونس

505725Image1-1180x677_d


الوكيل الإخباري-كشفت الإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية في تونس، عن قدرتها على القبض على سيدة تعمدت رمي مولودها بإحدى المقابر بجهة قربة من ولاية نابل.

اضافة اعلان


وفي بيان لها، أشارت الإدارة العامة للأمن الوطني في البلاد إلى أنه على إثر ورود معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمركز الاستمرار بمنطقة الأمن الوطني بمنزل تميم مفادها العثور على رضيع ملقى بإحدى المقابر بجهة قربة، تم على الفور نقل الرضيع الى إحدى المستشفيات لمتابعة حالته الصحية".


وأوضح بيان الإدارة أنه بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وبتعميق التحريات من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بمنزل تميم ومركز الأمن الوطني بقربة الجنوبية، أمكن حصر الشبهة في امرأة متزوجة وأم لأربعة أبناء وزوجها مودع بالسجن منذ حوالي 6 أشهر.

شاشة نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
جريمة-العارضية

تفاصيل جريمة بشعة في مصر .. رجل يقتل زوجته بـ 20 طعنة

جثه

شاب يقتل والدته بـ 7 طعنات في مصر - تفاصيل

ى

اليمن .. أب يجبر طفله على شرب ماء مغلي حتى تقطعت أمعاؤه

الدفاع المدني 4

حادث سير على طريق المطار

66666666666666666666

فيديو .. لحظة إشعال حافلة ذات طابقين في لندن

ع

مأساة في مصر.. وفاة أسرة كاملة بانهيار مبنى