سيدة تضع طفلها المولود بمكان مرعب وتفر بالهروب في تونس

الوكيل الإخباري-كشفت الإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية في تونس، عن قدرتها على القبض على سيدة تعمدت رمي مولودها بإحدى المقابر بجهة قربة من ولاية نابل.

اضافة اعلان



وفي بيان لها، أشارت الإدارة العامة للأمن الوطني في البلاد إلى أنه على إثر ورود معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمركز الاستمرار بمنطقة الأمن الوطني بمنزل تميم مفادها العثور على رضيع ملقى بإحدى المقابر بجهة قربة، تم على الفور نقل الرضيع الى إحدى المستشفيات لمتابعة حالته الصحية".



وأوضح بيان الإدارة أنه بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وبتعميق التحريات من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بمنزل تميم ومركز الأمن الوطني بقربة الجنوبية، أمكن حصر الشبهة في امرأة متزوجة وأم لأربعة أبناء وزوجها مودع بالسجن منذ حوالي 6 أشهر.





شاشة نيوز