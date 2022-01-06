شاهد...رجل يختطف زوجته بعملية مبهمة في تونس

الوكيل الإخباري - كشف الناطق الرسمي باسم محاكم سوسة والمنستير في تونس، فريد بن جحا، عن العقوبة المتوقعة في قضية اختطاف زوج لزوجته.

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وفي مداخلة هاتفية على إذاعة "جوهرة إف إم"، أشار فريد بن جحا إلى أن عقوبة هذه الجريمة قد تصل إلى حد السجن لمدة 20 عام ، موضحًا أنه "حتى في صورة إسقاط الزوجة لحقها في التتبع ، فإن الجريمة تبقى قائمة، خاصة في ظل وجود مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق عملية الاعتداء وتحويل وجهة والاختطاف، إضافة إلى تقدم والد الفتاة بدعوى".

لبنان 24

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