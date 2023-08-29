شاهد لحظة انهيار مبنى سكني بمحافظة الإسماعيلية في مصر

الوكيل الإخباري - وثَّق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي الدمار الناشئ عن انهيار مبنى سكني بمحافظة الإسماعيلية في مصر.
وأعلنت السلطات المصرية تكثيف عمليات البحث تحت أنقاض المبنى المنهار المكوَّن من ثلاثة طوابق.
وأوضح الموقع أن قوات الحماية المدنية المصرية انتشلت ثلاثة مصابين من تحت الأنقاض، مؤكداً أنه جرى نقلهم إلى مستشفى المجمع الطبي لتلقي الإسعافات الأولية.
وذكرت تقارير إخبارية أن قراراً بترميم العقار كان قد صدر سابقاً من السلطات المشرفة على إجراءات السلامة في المباني السكنية.
انهيار مبنى سكني بمحافظة الإسماعيلية في مصرhttps://t.co/nLI8g4dUfi pic.twitter.com/0nWnIUAlcX— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 28, 2023
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