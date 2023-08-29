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الثلاثاء، 29-08-2023 11:17 ص

شاهد لحظة انهيار مبنى سكني بمحافظة الإسماعيلية في مصر

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الوكيل الإخباري - وثَّق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي الدمار الناشئ عن انهيار مبنى سكني بمحافظة الإسماعيلية في مصر.

وأعلنت السلطات المصرية تكثيف عمليات البحث تحت أنقاض المبنى المنهار المكوَّن من ثلاثة طوابق.

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وأوضح الموقع أن قوات الحماية المدنية المصرية انتشلت ثلاثة مصابين من تحت الأنقاض، مؤكداً أنه جرى نقلهم إلى مستشفى المجمع الطبي لتلقي الإسعافات الأولية.


وذكرت تقارير إخبارية أن قراراً بترميم العقار كان قد صدر سابقاً من السلطات المشرفة على إجراءات السلامة في المباني السكنية.

 

 

البيان 

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