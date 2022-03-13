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الأحد، 13-03-2022 10:12 ص

فرنسا..العثور على 5 جثث متحللة بينها 4 أطفال داخل شقة

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الوكيل الإخباري - عُثر مساء الجمعة داخل شقة في مدينة غرونوبل بوسط شرق فرنسا على جثث أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاماً وامرأة قد تكون والدتهم، على ما أفادت مصادر رسمية يوم السبت.

وقال نائب المدعي العام بوريس دوفو إن فرق الانقاذ توجهت إلى الشقة بعد تلقيها بلاغات عن أشخاص لا يردون على النداءات.

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وأضاف أن عناصر الانقاذ ما لبثوا أن عثروا على "خمس جثث متحللة في شقة لا تتوافر فيها الشروط الصحية"، موضحا أن الجثث تعود إلى أربعة أطفال تبلغ أعمارهم ثلاث سنوات وثماني وعشراً واثنتي عشرة، وإلى امرأة في التاسعة والثلاثين.


وأوضح مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن الجثث قد تكون "لأم وأطفالها".


وأكد هذا المصدر أن التحقيقات الأولية "تحمل على الاعتقاد أن الأطفال تعرضوا للقتل وأن الأم انتحرت بتناول عقاقير خطرة"، لكنه أشار إلى أن هذه الفرضية غير مؤكدة بعد.

 

البيان 

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