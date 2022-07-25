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الإثنين، 25-07-2022 02:08 م

كينيا: وفاة 30 شخصا في سقوط حافلة من الجسر

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الوكيل الإخباري-لقي 30 شخصا وفاتهم أمس (الأحد)، في وسط كينيا بعد سقوط حافلة ركاب من أعلى الجسر.

وأكد مسؤول محلي في البلاد أن الحافلة سقطت من علو 40 مترا في نهر نيتي عندما كانت تعبر جسرا غالبا ما تقع عليه حوادث على بعد 50 كيلومترا من مدينة ميرو، حيث انطلقت باتجاه مومباسا في جنوب شرق البلاد. وقضى نحو 20 شخصا على الفور، وتوفي 4 آخرون في المستشفى، فيما انتشلت 6 جثث صباح اليوم من النهر.

وأضاف المسؤول أن عمليات البحث متواصلة في انتشال حطام الحافلة، ويتواصل التحقيق لمعرفة سبب الحادث.

عكاظ

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