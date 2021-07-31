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السبت، 31-07-2021 09:24 ص

مصر.. حاول التقاط نظارته فحدثت الفاجعة

النيل


الوكيل الإخباري - شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية أمس الجمعة حادثا مأساويا راح ضحيته شابان لا يزيد عمرهما عن 30 عاما، حيث حاول أحدهما إنقاذ صديقه من الغرق.

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وبدأت الواقعة بسقوط  نظارة من يد أحد الشابين وحاول التقاطها لكنه لم يستطع فسقط في نهر النيل فرع دمياط، وعندما حاول صديقه إنقاذه غرق معه.


وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد تمكنت قوات الإنقاذ النهري والصيادين من انتشال جثتي الصديقين أحمد حسن عبد المنعم محمد عبد الغني 30 عاما، ومحمد طارق محمد أحمد حسان 30عاما، ونقلتهما إلى مستشفى المنصورة الدولي جثتين هامدتين تحت تصرف النيابة العامة.

 

البيان


 




 

 


 

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