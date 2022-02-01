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الثلاثاء، 01-02-2022 04:10 م

مصر.. مات أثناء القيادة وتسبب في مصرع ربة منزل بعد الاصطدام بها

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الوكيل الإخباري - لقيت ربة منزل مصرعها في القاهرة بعدما صدمتها سيارة أثناء سيرها، وذلك عقب وفاة سائق السيارة أثناء القيادة.

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ونقلت الجثة إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

 

وكانت قوى الأمن تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة الهرم (غرب القاهرة).

وبإجراء التحريات، تبين أن سائق السيارة فارق الحياة أثناء القيادة؛ مما أسفر عن اصطدامه بالسيدة أثناء سيرها بالشارع.

 

لبنان 24 

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